Aseguran que Rodrigo de Paul le rogó a Tini Stoessel que no lo dejara: "No quería que se subiera el comunicado de la separación para pensar unos días"

A poco que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel compartieran en las redes un comunicado confirmando su separación, Pepe Ochoa dio que hablar con la fuerte información que compartió en DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por eltrece.

“Rodrigo y Tini se juntaron el lunes 31 de julio a hablar. No es que se iban a separar. Pero Tini le dijo ‘yo no puedo más, necesito que nos separemos’. Él cuando se juntó con ella jamás pensó que iban a cortar”, comenzó diciendo el panelista al aire.

"Rodrigo y Tini se juntaron el lunes 31 de julio a hablar. No es que se iban a separar. Pero Tini le dijo ‘yo no puedo más, necesito que nos separemos’. Él cuando se juntó con ella jamás pensó que iban a cortar". G-plus

“De hecho, ayer hasta último momento Rodrigo le pedía por favor a Tini que no subieran el comunicado para darse unos días para pensar”, agregó, dejando en claro el deseo del futbolista de continuar con la relación.

“Venían bien a nivel pareja, pero cuando Camila Homs (ex de De Paul, con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista) firma para ir al Bailando. Ahí Tini entra en una crisis y dijo ‘¿de qué manera vamos a poder contener esto, si esto ya sucedió? No quiero volver a ser título de portales que digan que meto cuernos, que trato mal a tus hijos, que no soy una buena novia, que nada me importa’”, cerró Ochoa, firme.

"De hecho, ayer hasta último momento Rodrigo le pedía por favor a Tini que no subieran el comunicado para darse unos días para pensar". G-plus

RODRIGO DE PAUL ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS ANUNCIAR SU SEPARACIÓN DE TINI STOESSEL

A poco de que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel anunciaran en las redes que le pusieron punto final a su noviazgo, Ángel de Brito dio a conocer el mensaje que le hizo llegar el futbolista tras indagarlo sobre su presente sentimental.

“Le escribí a Rodrigo y me contestó lo siguiente. ‘Hola Ángel, querido. Es un poco es lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor; pero hicieron mucho daño’”, reprodujo el conductor de LAM en vivo.

“’No sé si es para siempre, pero la verdad creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones, cosas que dijeron y seguir un poco cada uno por su lado’”, agregó, en palabras de De Paul, quien dejó la puerta abierta a una posible reconciliación.

"HAY MUCHO, MUCHO AMOR; PERO HICIERON MUCHO DAÑO’. NO SÉ SI ES PARA SIEMPRE, PERO LA VERDAD CREO QUE ESTO PUEDE AFLOJAR LA CANTIDAD DE ESPECULACIONES, COSAS QUE DIJERON Y SEGUIR UN POCO CADA UNO POR SU LADO". G-plus

“Por último, me agregó una frase que me llamó la atención y con la que cerró el mensaje. Me dijo. Yo la veo a Tini más firme y a Rodrigo como queriendo remontar la relación”, cerró De Brito, contundente.