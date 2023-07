Aseguran que Ricky Martin está en pareja con un modelo argentino desde hace meses: "Le mandó el avión privado"

El anuncio de la separación de Ricky Martin (51) de Jwan Josef (38) tras seis años de matrimonio tomó por sorpresa a todos los fans del cantante, aunque desde los EEUU llegó el rumor de que habría comenzado una relación con un modelo argentino hace varios meses.

En LAM, Ángel de Brito aseguró que el cantante boricua está en pareja, a la distancia, con el modelo Santiago Elissalt, al que habría conocido gracias a que Josef le mostró sus perfiles de redes sociales meses atrás.

“Según se supo, habría un nuevo amor en la vida del portorriqueño: Santiago Elissalt, un modelo de 30 años oriundo de Mar del Plata que se habría conocido con Ricky en Mendoza a finales de febrero, cuando el cantante fue allí a brindar un show de su gira”, dice el informe que emitió LAM.

Más sobre este tema Ricky Martin saludó a sus fans de Buenos Aires: las fotos del cálido encuentro Ricky Martin abrió la temporada de recitales en Vélez con nuevo su show sinfónico

ASEGURAN QUE RICKY MARTIN ESTÁ EN PAREJA CON UN MODELO ARGENTIINO DE 30 AÑOS

“Le vamos a mostrar al nuevo chongo de Ricky Martin. Es argentino, marplatense, hace Only Fans y muestra todos sus atributos, todos” anunció Ángel mientras le enviaba a sus angelitas las fotos “que no se pueden mostrar”. “No es trucado, Nazarena, es real y eso lo sube a sus redes”, le advirtió el conductor a su panelista.

“Tiene una cuenta que comercializa contenido a través de las redes, y allí lo habría conocido Jwan Josef, que se lo habría mostrado a Ricky, y el cantante le habría escrito al modelo”, reiteró De Brito, que contó que Ricky y Santiago “habrían compartido momentos previos y posteriores al show, consolidando una relación”.

“Parece que empezaron una relación por Instagram y Ricky le habría mandado el avión privado para que lo lleve a Mendoza cuando dio su recital acá, así que fue previo a anunciar su divorcio”, advirtió De Brito que anunció que en breve tendrá al modelo en su ciclo en vivo.