Aseguran que Pepe Cibrián demandará a Raphael Dufort tras la denuncia por abuso: “Mucho daño”

Lautaro Elorz, abogado del creador de Drácula, entre otros importantes y exitosos musicales de la industria, dio a conocer esta noticia a través de una entrevista concedida al periodista Juan Etchegoyen en su programa de Mitre Live.

“Nosotros iniciaremos acciones legales contra Dufort, la gente tiene que saber que cuando uno imputa a una persona por un hecho delictivo falso comete el delito de calumnias y cuando uno declara ante un juez y omite la verdad es el delito de falso testimonio así que estamos trabajando en esa linea”, comenzó diciendo Elorz.

Y profundizó: “La realidad es que a Pepe le hicieron mucho daño y no le hizo nada bien esto, él viene trabajando hace años y hay muchísimos actores y actrices que empezaron a trabajar por él, no fueron gratuitas todas estas declaraciones de Dufort”.

“Salí subiéndome la ropa con sangre y golpes”, contó en su escalofriante relato Raphael Dufort, cuando detalló cómo había sido el momento en el que Pepe Cibrián abusó de él.

“Hay personas además que dicen que no sucedieron tales hechos, no es que estamos sólo ante un hecho que no se pudo probar, vamos a esperar el resultado de la cámara si admite o no el recurso”, dijo Elorz.

Y concluyó: “No voy a dar mayores detalles pero vamos a esperar que la Justicia actúe, el auto sobreseimiento no ha quedado firme y el recurso no debería ser admisible porque no cumple los requisitos básicos de este tipo que es de carácter extraordinario, los fallos a favor de Pepe son impecables”.