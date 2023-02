Aseguran que Laurita Fernández y Peluca Brusca darán un gran paso en su relación

La conductora y el productor habrían decidido mudarse juntos luego de pasar su primer San Valentín como pareja.

“Laurita Fernández y Peluca Brusca darán en los próximos días un gran paso en su relación y quiero contarles que la pareja ha decidido convivir”, comenzó diciendo el conductor del programa (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

Y profundizó su información: “Esta data me había llegado hace unos días y recién hoy puedo asegurarlo, me llegaron testimonios de vecinos que me decían que Claudio estaba llevando cosas de su casa a otro lado y ese sitio es ni más ni menos que la casa de la conductora en Pilar”.

“Es un gran paso en la pareja porque ella le propuso a él mudarse a su casa y él aceptó feliz”, agregó Etchegoyen.

Sobre cuándo será el momento de dar este gran paso, Juan explicó: "En los próximos días, el productor ya se instalará por completo en la casa de su novia y vivirán juntos, están súper enamorados, a full".

Y concluyó: “Como te digo, esta información está confirmada y seguramente en estas semanas ya veremos imágenes de ellos en esta hermosa casa que compró y construyó la blonda cuando estaba de novia con Nico Cabré”.