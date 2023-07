Aseguran que Kennys Palacios se puso de novio con el peluquero de Nora Colosimo: los detalles

Nancy Duré reveló en Socios del Espectáculo que Kennys Palacios estaría viviendo un romance con el peluquero de Nora Colosimo, Fer alias ‘el Pollo’.

“El famoso estilista que está de novio pero su clienta y amiga se opone es Kennys Palacios, y Wanda Nara no quiere saber nada”, dijo la panelista.

Luego, detalló: “Están ahí, muy apasionada la cosa, le gustó mucho, pero su clienta y amiga no banca este amor por muchos motivos”.

“Porque él es como que está tomando vuelo propio, quiere tener su propia vida y ella no quiere”, agregó Nancy sobre la nueva interna entre Wanda y Kennys.

L-GANTE HABRÍA SIDO MOTIVO DE DISCUSIÓN ENTRE WANDA NARA Y KENNYS PALACIOS

Nancy Duré detalló en el programa de eltrece que L-Gante habría sido motivo de discusión entre Wanda Nara y Kennys Palacios tras su romance con ‘el pollo’.

“Kennys, al ver que Wanda no la apoyaba en su nuevo romance, le dijo ‘pero yo te banqué hasta con L-Gante y vos no me bancas en ninguna’”, contó la panelista.