Aseguran que Guillermina Valdés y Santi Maratea estarían saliendo: la foto que hizo estallar la versión del romance

Desde que se separó de Marcelo Tinelli, con quien tiene a su pequeño Lorenzo, a Guillermina Valdés no se le conoció un nuevo amor. Sin embargo, en Intrusos aseguraron que la modelo, actriz y empresaria estaría comenzando una nueva historia de amor con Santi Maratea.

"Amo esta pareja, me encanta. Es la historia de amor del verano", lanzó Flor de la Ve, luego de que Maite Peñoñori diera detalles de esta información de la que ya se hicieron eco varios medios.

"Ellos en redes sociales se siguen. Yo sabía que él estuvo en Mar del Plata (donde Guillermina se presenta con la obra Los 39 escalones). Más o menos, una semana. No sé cómo empezó esta relación, quién le escribió primero a quién", expresó la panelista del ciclo de América.

Flor de la Ve: "Amo esta pareja, me encanta. Es la historia de amor del verano". G-plus

"A mí me sorprendió mucho cuando me lo dijeron, son esas parejas que no te imaginás", cerró Maite, dando que hablar con la bomba que lanzó al aire y que sorprendió al resto de sus compañeros.

La foto que mostraron en Intrusos.

GUILLERMINA VALDÉS REVELÓ CÓMO ESTÁ SU SITUACIÓN ACTUAL CON MARCELO TINELLI

Instalada en Mar del Plata, donde se presenta en la obra 39 escalones, Guillermina Valdés abrió su corazón y dio detalles de cómo es su vínculo actual con Marcelo Tinelli, con quien tiene a su pequeño Lolo, a menos de un año de la separación.

“Marcelo cuida mucho de Lorenzo, compartimos la crianza y podemos laburar los dos. La verdad que eso está buenísimo. Creo que es transformar los vínculos”, comenzó diciendo Guillermina en una nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Entiendo que para la prensa no sirve que nos llevemos bien sin ser pareja, no tiene sal y pimienta, pero estaría bueno también hacer prensa de lo que es transformar un vínculo, llevarse bien, quererse”, agregó.

Y cerró con una profunda reflexión: “Cuando uno cierra la puerta, está bueno cerrarla despacito, como ejercicio está bueno no dar el portazo. Por suerte, todas las parejas que tuve, las transformé en buenas relaciones, con respeto. Para mí, es muy importante tener vínculos armónicos en mi vida”.