Aseguran que el entorno de L-Gante amenazó al denunciante: "Buchón, te vamos a matar"

El entorno de L-Gante, quien está detenido acusado de extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad, habría amenazado al denunciante.

Así lo afirmó Leonardo Sigal, el abogado que la víctima, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live. "En la puerta de mi estudio se paró un auto con música de Elián Valenzuela, durante 40 minutos no pararon de reproducir música de L-Gante y eso es un mensaje, y con mi cliente peor, las amenazas son de muerte", reveló el letrado.

"Están recibiendo llamadas permanentemente, ayer le tiraron una piedra de tres kilos al portón de la casa, a mí me dicen que pida por escrito el pedido de seguridad y no lo entiendo, es una vergüenza, todavía no está la custodia", sumó, sin filtro, contra L-Gante y su entorno.

¿CÓMO SERÍAN LAS AMENAZAS DEL ENTORNO DE L-GANTE AL DENUNCIANTE?

Antes de cerrar, Segal dio detalles sobre las supuestas amenazas que habría recibido su cliente.

"'Buchón, te vamos a matar, callate la boca porque te vamos a matar' es la otra, todas son en ese lineamiento", sentenció, muy picante.