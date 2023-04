Aseguran que Any Ventura y Connie Ansaldi protagonizaron una escandalosa discusión: "A los gritos en la peluquería"

Este martes en Socios del espectáculo, Nandy Duré reveló un escandaloso episodio que habrían protagonizado a los gritos Any Ventura y Connie Ansaldi en una peluquería de Palermo, en una situación que hizo explotar una interna de años.

En una de las “bombas” que presenta el ciclo de eltrece, la ex Intrusos contó que “la periodista (por Ventura) estaba ahí, cortándose el flequillo, cuando llegó esta panelista que la iba a saludar como corresponde”.

“Any Ventura la mira y le dice: ‘Mirá, yo te voy a saludar porque soy educada, pero vos sos una mala compañera’. Sacó el talonario completo de facturas y se lo despachó en la cara”, agregó la flamante compañera de Pallares y Lussich.

ANY VENTURA Y CONNIE ANSALDI HABRÍAN PROTAGONIZADO UNA ESCANDALOSA DISCUSIÓN EN UNA PELUQUERÍA

Nancy explicó que el enojo de la histórica panelista de Bendita TV reaccionó de esa manera a raíz de una interna que ambas mantienen desde hace años, pero de la que Any solo tiene registro al parecer.

“Todo esto fue a los gritos”, dijo Duré, mientras Rodrigo Lussich resaltó que las dos periodistas “se agarraron casi que de los pelos”. “Connie quedó como estupefacta. Le decía que se estaba confundiendo de persona, pero Any insistía” agregó la periodista.

“Any se la agarró con Connie mientras Connie le decía esto de que estaba confundida. Pero Ventura insistía: ‘Vos sos mala compañera, vos no me saludabas e hiciste esto durante un año’. Le dijo que compartían camarín, pero que igual no la saludaba y se le acercaba ahora en una peluquería”, cerró la flamante panelista.