Aseguan que Wanda Nara y Mauro Icardi están separados pese al reencuentro en Maldivas

Los posteos de Wanda Nara en redes sociales volvieron a generar dudas sobre su reconciliación con Mauro Icardi, sobre todo luego de que haya dejado de seguir en Instagram al padre de Francesca (8) e Isabella Icardi (7).

"No están reconciliados. Estaban juntos en Maldivas, pero…", afirmó Ker Weinstein, la instagramer que más conoce a la exinvestigadora de ¿Quién es la Máscara?

"Es muy raro, porque Wanda estaría separada, Mauro no sabemos porque publicó un chat privado de ella. Como que se fue un poco al pasto", cerró la comunicador en Implacables.

De hecho, Wanda Nara compartió en Instagram muchos posteos junto a sus hijos alentando a la Selección Argentina durante el partido contra México por el Mundial Qatar 2022, sin que Mauro Icardi apareciera o posteara.

LA ACTITUD DE MAURO ICARDI CON WANDA NARA EN MEDIO DE RUMORES DE CRISIS

Por otra parte, Ker Weinstein fustigó a Mauro Icardi por fomentar los rumores de embarazo de Wanda Nara.

"Es todo un juego de Mauro. Por lo que yo sé ella no está embarazada, cerró la fábrica. Es una novela turca que ellos juegan", afirmó.

"Él insiste, pero ella ayer dejó de seguirlo. No hay un like, nada. Yo lo que sé es que están separados, aunque no se pueda creer. Está desesperado por recuperarla, él la sigue remando pero él sigue sin perdonarlo. Yo creo que todavía ella lo hace sufrir", concluyó.