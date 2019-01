La semana pasada, Arnaldo André sorprendió al revelar el desagradable episodio que vivió con Nicolás Cabré cuando protagonizaban la versión teatral de Los Únicos. La pelea con el actor significó el final de su entrañable amistad con Eugenia Tobal, por entonces pareja del insaciable galán.

"No hay que ensañarse con él. No espero que me llame, no es necesario. Él está en otra cosa y yo también”. G-plus

“Nunca conté la anécdota. Él me preguntó si yo creía que iba a poder decidir todo lo que quisiera. Mal, mal, mal, delante de todos. Obviamente, yo no me quedé callado. Me molestó muchísimo, me pareció una falta de respeto”, contó el artista paraguayo, en Intrusos.

Tras el revuelo mediático por su confesión, Arnaldo contó qué haría si se cruza con Cabré en un evento. “No le voy a quitar el saludo; el episodio está muerto para mí. Es un excelente profesional y es muy exitoso. Insisto en que no hay que ensañarse con él. No espero que me llame, no es necesario. Él está en otra cosa y yo también”, comenzó en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

“Luego del cruce con Cabré, perdí mi amistad con Tobal. Estaba rara y lo entendí. La cosa estaba fría y distante. Pero cuando se separó de Cabré, la llamé por teléfono y nos reunimos para abrazarnos. Nunca volvimos a tocar el tema. No quisiera que se ensañen con Cabré por lo que yo conté”, completó Arnaldo.