Any Ventura reveló que es "adicta" a la comida y que encontró apoyo en un grupo de contención: "Tengo problemas"

A los 73 años, Any Ventura reveló que es "adicta" a la comida y que trabaja el autocontrol junto a un "grupo de contención" para evitar caer en los atracones de alimentos procesados.

"Yo tengo problemas con la comida, tengo adicción a la comida, y me cuido", señaló Any, luego de que el psicólogo Gabriel Cartañá asegurara que es una de las adicciones más difíciles, ya que el adicto nunca se puede alejar de ese "objeto", la comida, porque necesita alimentarse.

"Uno no tiene adicción a la lechuga, vamos a decir la verdad, no es al tomate, sos adicto a los procesados, a las galletitas, a los caramelos, al chocolate, a las bebidas. Nadie se llena de lechuga. Es a los procesados que generan eso que te gusta mucho", cerró Any, a corazón abierto, en Bendita.

ANY VENTURA Y CONNIE ANSALDI HABRÍAN PROTAGONIZADO UNA ESCANDALOSA DISCUSIÓN EN UNA PELUQUERÍA

Nancy explicó que el enojo de la histórica panelista de Bendita TV reaccionó de esa manera a raíz de una interna que ambas mantienen desde hace años, pero de la que Any solo tiene registro al parecer.

“Todo esto fue a los gritos”, dijo Duré, mientras Rodrigo Lussich resaltó que las dos periodistas “se agarraron casi que de los pelos”. “Connie quedó como estupefacta. Le decía que se estaba confundiendo de persona, pero Any insistía” agregó la periodista.

“Any se la agarró con Connie mientras Connie le decía esto de que estaba confundida. Pero Ventura insistía: ‘Vos sos mala compañera, vos no me saludabas e hiciste esto durante un año’. Le dijo que compartían camarín, pero que igual no la saludaba y se le acercaba ahora en una peluquería”, cerró la flamante panelista.