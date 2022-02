Aseguran que Luisana Lopilato está embarazada de su cuarto hijo con Michael Bublé

Este martes, Michael Bublé estrenará I'll Never Not Love You, del cual ya se conocieron algunas imágenes, entre ellas una en la que se puede ver a Luisana Lopilato junto a los tres hijos de la pareja y una pancita que hace suponer que el cuarto está en camino.

El videoclip es una suerte de secuela de Haven´t met you yet de 2009, aquel en el que la pareja celebraba su reciente amor recorriendo un supermercado, aunque al final se trataba de un sueño en el que el cantante hacía el ridículo frente a una cajera.

Según mostró el sitio TMZ, en I'll Never Not Love You, ambos protagonizarán varias escenas que homenajean a grandes films románticos, aunque en el final, Michael vuelve a despertarse frente a la misma cajera.

Más sobre este tema Michael Bublé reveló los conflictos cotidianos que tiene con Luisana Lopilato: "Hoy me dijo 'sos tan estúpido'"

EL VIDEO DE LUISANA LOPILATO CON PANCITA QUE ENLOQUECIÓ A SUS SEGUIDORES

La novedad de este nuevo videoclip radica que, en lugar de retirarse solo del supermercado, Michael es arrastrado fuera del supermercado por Luisana, que luce un avanzado estado de embarazo, y los tres hijos de la pareja: Noah, Elias y Vida.

TMZ, al igual que otros sitios como Just Jared, The Sun y The Daily Mail aseguran que la actriz espera su cuarto hijo con el cantante. Ciudad intentó comunicarse con Luisana y sus allegados pero de momento no emitieron palabra alguna al respecto, algo muy comprensible teniendo en cuenta que el estreno mundial del tema es este martes.

Sin embargo, en una entrevista que brindó al sitio USMagazine en diciembre, Michael Bublé aseguró que Luisana Lopilato le dijo: “Mike, tal vez tengamos uno más”. El cantante agregó que cuando trató de opinar al respecto, la actriz le respondió: “Me parece tan lindo que creas que tienes una opción”.