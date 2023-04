Antonio Ríos habló de sobre la nueva hija de 33 años que le apareció: "Tengo 20 reconocidos y podría haber más"

Antonio Ríos habló en su visita a Nosotros a la Mañana sobre la paternidad y la nueva hija que le apareció, quien si se confirma sería la número 21.

“Me apareció una hija de 33, tengo 20 reconocidos, me hago cargo de todos”, contó el cantante de Nunca me Faltes en el programa matutino de eltrece.

Entonces, uno de los hijos de Antonio contó: “La vi a la chica, la abrazamos y le dijimos que lo principal era hacerse el ADN y que, si es hija de papá, bienvenida sea a la familia”.

ANTONIO RÍOS NOMBRÓ UNO A UNO A SUS 20 HIJOS RECONOCIDOS

Antonio Ríos nombró en Nosotros a la Mañana a sus 20 hijos reconocidos. “¿Te acordas los nombres de todos tus hijos?”, le preguntó el Pollo Álvarez.

Así, el cantante enumeró: “Griselda, Diego y Melisa; Flavia, Fani, Carolina, Florencia, Milagros y Luisana; Emanuel, Salomé y Lucas; Matías; Edgardo, Noe, Nico, Rocío y Hernán”.