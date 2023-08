Antonio de MasterChef contó cómo es Wanda Nara cuando se apagan las cámaras: "Nos veía como a sus hijos"

Pese a haber quedado eliminado de MasterChef, Antonio López se siente feliz por haber tenido la oportunidad de formar parte. También, de haber conocido a Wanda Nara, conductora del ciclo y su mayor apoyo en su paso por la TV.

Antonio, que tiene 20 años y viajó de Salta a Buenos Aires para cumplir su sueño, contó lo cariñosa que es Wanda cuando se apagan las cámaras. "No tengo más que decirle que gracias por todo lo que viví junto a ella. Se logró ver la verdadera faceta de Wanda Nara, se logró ver realmente lo hermosa persona que es", expresó, emocionado, en diálogo con Gente.

"A nosotros nos veía como a sus hijos. A todos los participantes nos cuidaba, nos protegía de ciertas cosas, de algunos comentarios, nos daba muchos consejos, cómo manejarnos en esta nueva vida, así que no tengo nada más para decirle que gracias". G-plus

EL CONSEJO DE WANDA NARA A ANTONIO LÓPEZ

Antes de cerrar, el cocinero amateur contó qué consejo le dio Wanda Nara, que atesorará por siempre en su corazón.

"Desde un comienzo me decía que me la crea, que debía sacar un poco de seguridad, que debía intentar creérmela, porque si no nadie lo iba a hacer por mí. Ella me ayudó a sacar confianza, me ayudó a soltarme también en algunos sentidos... Porque me ayudaba a descontracturarme cada vez que hablábamos, así que desde ese lado me siento contento de todo el avance que aprendí de ella", cerró, muy agradecida con la conductora.