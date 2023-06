Antonio López no disimuló su emoción al ver a Vicky Xipolitakis en MasterChef: "Me pasa de todo cuando la veo"

Lejos de que Wanda Nara pase por alto las reacciones de los participantes de MasterChef cuando reciben una sorpresa, la conductora del programa de Telefe mandó al frente a Antonio López al ver ingresar al estudio a Vicky Xipolitakis.

“Antonio, entraste en calor. ¿Qué pasó?”, indagó la presentadora, al darse cuenta que el joven agarró un papel para abanicarse, impactado de tener en su equipo a la exparticipante que deslumbró con su look en el reality.

“¡Abrazame, Antonio! Te quiero”, atinó a decir Vicky, después de que la hermana de Zaira Nara pidiera un gesto de amor. Y Antonio cerró, sincero, y a solas ante las cámaras: “Me pasa de todo cuando la veo. La verdad es que estoy medio impactado”.

¡Qué momento!

LA CONFESIÓN DE UNA PARTICIPANTE SOBRE CÓMO CAMBIÓ SU VIDA DESDE QUE PARTICIPA EN MASTERCHEF

Feliz por tener la oportunidad de participar en MasterChef, para lo que debió viajar de su Córdoba natal, María Sol Ferrero le confesó a Wanda Nara cómo repercutió en su vida esta nueva etapa desde que está instalada en Buenos Aires.

Así fue el profundo ida y vuelta de Wanda y María Sol en el programa de Telefe:

Wanda: -Vine a hablar con vos porque me di cuenta que sos una celebridad en todo Córdoba, y en todo el país. ¿Las redes estallaron con vos?

María Sol: -Hay de todo. Hay gente que te adora y gente que te bardea.

W: -¿Vos tenés gente mala onda? No me imagino.

M: -Sí, hay de todo y es para todos eso; olvídate.

W: -¿Creés que cambiaste mucho en tu estadía acá en Buenos Aires, o sos la misma que vino de Sampacho (Córdoba)?

M: -No, aprendí un motón acá. Aprendí a defenderme más. Uno viene de un pueblo y acá es toda una locura. También aprendí a que no me importe lo que opine el otro. Eso, en un pueblo, es más difícil porque se conocen todos. Estoy aprendiendo un montón y no, no soy la misma. Pero (cambié) para mejor porque aprendí mucho.