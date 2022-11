Antonela Roccuzzo y sus hijos disfrutaron del atardecer en el desierto de Qatar

Antonela Rocuzzo y sus hijos con Lionel Messi, Thiago, Mateo y Cirio, fueron a pasear por el desierto de Doha, ciudad en la que se instalaron para acompañar al astro futbolístico durante el Mundial Qatar 2022.

Horas antes del partido de la Selección Argentina contra Polonia, la familia disfrutó de un atardecer soñado e intentó aplacar su ansiedad protagonizando una divertida sesión de fotos.

En las imágenes se puede ver a Antonela sobre la arena y a los nenes corriendo por el desierto, debajo de un cielo soñado. "Atardeceres mágicos", comentó ella al pie de las espectaculares postales que compartió en Instagram.

LIONEL MESSI ANALIZÓ LA VICTORIA DE ARGENTINA ANTE MÉXICO EN EL MUNDIAL QATAR 2022

"Era un partido muy complicado para levantarlo porque México juega bien, tiene un gran técnico y maneja la pelota. El primer tiempo lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad, y el segundo cuando nos cag… (sic) nos calmamos y empezamos a mover la pelota hasta el gol, volvimos a ser los que somos nosotros", arrancó Lionel Messi apenas terminado el partido.

"Después, obvio con el resultado, la euforia, la necesidad se hizo el partido como se hizo. Pero había que ganar para acomodarnos", continuó.

"Nos costó mucho el primer partido (debutar) normal, porque hay mucho conmocionante en el primer partido, muchos chicos que juegan su primer mundial, su primer partido, el horario (N del R: el mediodía de Qatar)… No son excusas, pero no salimos como teníamos que salir. Así y todo, fueron dos jugadas aisladas que nos hicieron perder el partido, porque tuvimos muchas situaciones que por centímetros no nos pusimos 2-0 y el partido hubiese sido otro".

"Sabíamos que hoy había que ganar, que arrancaba otro mundial para nosotros y lo pudimos hacer", cerró, ilusionado.