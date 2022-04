Anna Chiara del Boca habló sobre su reclamo judicial para cambiarse el apellido Biasotti.

La hija de Andrea del Boca, Anna Chiara del Boca, inició el trámite legal para quitarse el apellido de su papá, Biasotti.

Luego de que desestimaran la denuncia por abuso sexual agravado a su padre por "falta de mérito", la joven contó que quitarse el apellido de Ricardo la afectaría "positivamente".

Esto se dio luego de que Andrea contara en LAM que hay mucho "ruido" en la Justicia. Por eso, prefiere no hablar de la resolución judicial que desestimó, hace dos meses, la denuncia de su hija a su papá.

QUÉ DIJO ANNA CHIARA DEL BOCA SOBRE SU CAMBIO DE APELLIDO

"Mi vida no son los medios, más allá de que los medios siempre han tenido un seguimiento de mi día a día. Estamos muy tranquilas”, sostuvo la joven.

Y cerró refiriéndose tanto a la actitud protectora de su madre como a su deseo de cambiarse el apellido.

"Yo sé que ella sale así como defensora porque es mi mamá, pero a mí no me molesta, no me marca...".

"(El cambio de apellido) está en curso y sería algo que a mí me afectaría positivamente, pero habrá que esperar”, sentenció.