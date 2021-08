Anita Pauls reveló que consumió marihuana durante el primer trimestre de gestación: "Cada mujer vive su embarazo como puede"

En abril, en el día internacional del cannabis, Julia Mengolini causó revuelo tras revelar que consumió marihuana durante todo su embarazo, aunque luego tuvo que salir a aclarar que usó un vaporizador debido a las críticas que recibió. Ahora le tocó el turno a Anita Pauls, que este fin de semana contó que durante su primer trimestre de gestación recurrió a ese método para superar las náuseas y defendió la postura de la periodista, al afirmar que “cada mujer vive el embarazo como puede”.

“Me parece que cada mujer vive el embarazo como puede y que nadie es nadie para juzgar a otra persona, de última no lo hagas, son las cosas de la vida y yo en el primer trimestre sufrí un montón las náuseas y vaporizarme con marihuana me hacía bien”, le contó la actriz, que en junio fue mamá de Aissa junto a Brian, su pareja. “No es como una cosa recreacional de ´me fumo un porro´, o sea lo necesitaba. Estaba pesando cuarenta y cinco kilos y era muy bajo peso para mí y encima estaba embarazada”, agregó la Anita Pauls en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

“Me ayudaba mucho más que meterme un medicamento o soluciones que me ofrecían que no me ayudaban”, explicó Anita Pauls, que abrió el paraguas antes las posibles las críticas que pueda recibir de los médicos. “No siento que nadie tenga voz para juzgarme y decir si está bien o mal. Averiguando sobre el tema de la marihuana, al final de cuentas no hay pruebas de que haga mal. Te dicen que no te lo recomiendan pero no hay pruebas”, concluyó.