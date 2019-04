En las redes sociales Anita Pauls (31) se muestra con una espontaneidad y desinhibición asombrosa, pero esa desfachatez -asegura- es producto de un árduo trabajo de introspección. Actriz del elenco de Argentina, tierra de amor y venganza, la hija de la artista Mirta Busnelli (73) y el fallecido productor cinematográfico Axel Pauls se refirió a su rotundo cambio de vida a raíz de los desafíos actorales que se le presentaron.

"Cuando empecé a darme cuenta del poder que tenía la mujer en todo sentido, y que tiene apagado porque esta sociedad nos enseñó a usar el lado más racional y no intuitivo, descubrí un universo diferente". G-plus

“En los últimos años me tocaron personajes que trabajan mucho con la sensualidad, que es algo que no hacía tanto. ¿Habrá pasado que me convertí en mujer o que me amigué con mi lado femenino? Tal vez tenía la energía masculina a flor de piel. Para que se hiciera ese cambio tomé ayahuasca, empecé un camino espiritual para agarrar los dos caminos, todo lo que tiene la energía masculina y le aporta la femenina, que es un universo que no tenía explorado”, reveló en una nota con la revista Pronto. “Cuando empecé a darme cuenta del poder que tenía la mujer en todo sentido, y que tiene apagado porque esta sociedad nos enseñó a usar el lado más racional y no intuitivo, descubrí un universo diferente”, continuó.

"Empecé un camino por las plantas medicinales. Los viajes con las plantas son muy para adentro, muy espirituales. Hice un montón de cosas legales y un montón de cosas ilegales". G-plus

Luego, Anita explicó cómo se inició en su experiencia mística: “Empecé un camino por las plantas medicinales. Los viajes con las plantas son muy para adentro, muy espirituales. Hice un montón de cosas legales y un montón de cosas ilegales. No sé si espiritual es entrar en un mundo budista, que puede serlo para mucha gente, pero las plantas son herramientas para conocernos a nosotros mismos; no tengo dudas”.

Al final, Anita Pauls confesó: “La psicología también me ayudó. Empecé terapia y me ayudó a sanar un montón de heridas que tenemos y que no nos damos cuenta. (...) Viví un montón de abusos pero, gracias a Dios, los pude hablar con mis papás. Entonces, siempre fui consciente. Los abusos tuvieron que ver con ser mujer, con el precio que hay que pagar por serlo”.