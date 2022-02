Anita Co explotó tras la anulación del juicio a Juan Darthés en Brasil: “Rompamos todo”

La anulación del juicio de Juan Darthés en Brasil generó la airada protesta de todas las integrantes del colectivo Actrices Argentinas, en especial Thelma Fardín, que publicó un sentido video al respecto, y ahora se le sumó también su colega Anita Co.

Luego de que se conociera la decisión del Tribunal Superior de Brasil de “volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final”, Thelma se mostró desconsolada en sus redes sociales ya que estaba esperando la definición del proceso.

En este marco, Anota Co, cuyo verdadero nombre es Ana Coacci, se mostró furiosa con el final abrupto del juicio y no escatimó palabras para expresarse. “No se aguanta más. ¡Rompamos todo! El sistema judicial es un chiste, una burla. Acá y en todas partes”, escribió en Twitter.

LA DURA REACCIÓN DE ANITA CO ANTE LA ANULACIÓN DEL JUICIO A JUAN DARTHÉS EN BRASIL

“¿Cómo se puede pedir justicia así? ¿Cómo se puede esperar algo de la supuesta justicia? Debería llamarse de otro modo. Asco, por ejemplo”, agregó en el mismo mensaje, la actriz, que declaró en el juicio por el caso de Thelma Fardín, al igual que lo hizo Calu Rivero.

Tras estos comentarios, la actriz decidió bajarles los decibeles a sus declaraciones. “Por favor gente, cuando digo rompamos todo no es literal. Es una expresión de impotencia. Me siento una naba aclarando esta pavada, pero parece necesario para algunas personas que no tienen nada para atacar y se agarran de esta estupidez. El mundo promedia para abajo”, explicó.

Coacci había sido de las primeras actrices en denunciar a Juan Darthés acusándolo de haber abusado de ella cuando trabajaban en Gasoleros (1998-1999). En respuesta, el actor y cantante le inició una causa por calumnias e injurias, pero como no se presentó a las instancias, ella fue sobreseída.