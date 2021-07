La angustia de Noelia Marzol como madre primeriza de su hijo de un mes: "Me estoy yendo a trabajar y siento que me voy a morir"

Como muchas madres con hijos que tienen pocos meses y todavía están en época de lactancia, Noelia Marzol atraviesa con desazón el tener que dejar a su hijo, Donatello para cumplir con sus compromisos laborales.

“Bueno, primera vez que me estoy yendo a trabajar dos horas y siento que me voy a morir”, contó la actriz, mientras filmaba a su madre con su nieto en brazos. “Sentir que me muero no es metáfora, es literal”, agregó, en una story de Instagram sobre su angustia como madre primeriza.

“Sí, sí. Siento que me estoy muriendo y eso que se lo estoy dejando a mami, eh. ¡Ay, Dios!”, exclamó la bailarina, preocupada sobre el desapego con su hijo.

Más sobre este tema Noelia Marzol recordó cómo fue su parto natural a un mes de haber sido madre de Donatello: “Lejos de ser un show de gritos, es un evento hermoso”

Hace unos días Noelia se refirió al parto natural que tuvo. “Lejos de ser un show de gritos como se muestra en la ficción, es un evento hermoso. No lo muestro públicamente porque no deja de ser un momento privado y obviamente porque mucha gente se impresionaría”, se sinceró.