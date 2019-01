La angustia de Lucía Stefanin, la participante más joven de Corte y confección: "Lamento si alguno se ofende, pero es la verdad"

El deseo de llegar lo más lejos posible en el programa y las ganas de mostrar su talento en lo que ama hacer incentivó a Lucía Stefanin (20), la participante oriunda de Olavarría y más joven de Corte y confección a anotarse en el nuevo programa que conduce Andrea Politti por el eltrece.

Sin embargo, tras hablar con Matilda Blanco, Lucía no pudo evitar quebrarse: "La verdad es que nunca hice un tocado en mi vida y en comparación con mis compañeros, soy la peor", expresó Lucía en medio del reto del día, el cual consistía en hacer una réplica del vestido que lució Mirtha Legrand el Día de la Primavera de 1978.

"Hablo con mi familia pero no es tan buena la comunicación. Voy a ser sincera y espero que no les moleste, pero es la verdad. Allá casi nadie me apoya porque hubieran querido que esté en Olavarría, limpiando". G-plus

Tras escucharla atentamente, la jefa del taller quiso saber más sobre su malestar: "¿Por qué siempre te tirás tan abajo?". A lo que la concursante respondió: "No me tiro abajo, pero seamos sinceros, soy la que menos años tiene y la de menos experiencia. Soy de las pocas que es de un pueblo, la mayoría es de Buenos Aires y ya hizo desfiles".

"¿Si siento que me falta apoyo? Sí, bastante. Yo no estoy acostumbrada a esto, todo esto es absolutamente nuevo para mí. De acá me voy al hotel y estoy sola. La vez pasada me agarró una crisis porque dije 'no sé cómo hoy estoy acá', pero creo que sí se puede", contonuó con lágrimas en los ojos.

"Hablo con mi familia pero no es tan buena la comunicación. Voy a ser sincera y espero que no les moleste, pero es la verdad. Allá casi nadie me apoya porque hubieran querido que esté en Olavarría, limpiando. La gente de pueblo es así, le gusta que estés ahí, que no proyectes, que nos seas más. Siempre les jodió que sea diseñadora y sueñe, tuve que ir en contra de todos. Lamento si alguno se ofende, pero es la verdad", cerró, quebrada, mientras Matilda la abrazó para contenerla.