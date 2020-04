La angustia de Eva De Dominici tras el nacimiento de su hijo: "Mis papás no lo conocen"

La carrera de Eva De Dominici tomó impulso internacional en 2018 cuando llegó a Los Ángeles, Estados Unidos, donde no sólo filmó dos películas, sino que también comenzó una relación sentimental con Eduardo Cruz, fruto de la cual nació su hijo Cairo.

Sin embargo, cuando tenía planeado regresar a la Argentina a presentarle al pequeño a sus padres, la pandemia de coronavirus se convirtió en un obstáculo insalvable. “Esto me agarra en un momento lindo para estar con mi hijo todo el tiempo en casa porque está descubriendo un montón de cosas y estoy todo el tiempo con él, pero al mismo tiempo, mis papás no lo conocen. Todavía no pudieron venir por cosas de la vida”, se lamentó, en PH Podemos hablar.

Eva explicó que debido a la cancelación de la mayoría de los vuelos internacionales, perdió la posibilidad de regresar a su país por un tiempo indeterminado. “Yo tenía pensado viajar a la Argentina y se canceló. Entonces fue un golpe para mí, y estoy sin saber cuándo se va a poder retomar todo", afirmó. Asimismo Eva, contó que de todas maneras se mantiene en contacto permanente con sus padres. "Hay mucha camarita, mucha videollamada", agregó.

La actriz contó además que estuvo filmando una película en Atlanta hace unas semanas, y por eso debió viajar con todas las precauciones, y regresó a Los Ángeles justo antes de que la situación se complicara en la parte oriental de los Estados Unidos. "California es el quinto estado con más casos, pero Nueva York está fatal", aseveró.