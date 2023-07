La angustia de Andrés Nara por la salud de Wanda: "Fui a la clínica y no me querían informar nada"

Preocupado por la salud de Wanda Nara, Andrés Nara habló con vivible preocupación de su hija en Nosotros a la Mañana. La empresaria se sometió a numerosos estudios en la Clínica de Los Arcos y está a la espera de los resultados.

En horas de la tarde del jueves, Marcelo Polino salió al aire en A la tarde y expresó: "Están evaluando punzarle la médula. Esto me lo dice una enfermera que no quiere que la nombre".

En ese preocupante marco, Andrés Nara fue al programa que conduce el Pollo Álvarez y contó que se acercó al sanatorio para saber qué afección tiene su hija.

"Al ver el golpe mediático, de todo lo que decían que le estaba pasando, fui a la clínica para ver qué pasaba. No me podía comunicar con nadie. Más allá de que tenemos una relación cortada", comenzó diciendo el padre de Wanda.

"Me llamo la atención que había un blindaje. No querían informar nada de lo que estaba pasando con ella. Me dijeron que ya se había retirado". G-plus

Angustiado, continuó: "Cuando llego a la clínica era una explosión mediática terrible. Estaban todos esperando ver el resultado. Entro y quiero saber qué pasaba con ella".

ANDRÉS NARA, SORPRENDIDO CON EL HERMETISMO SOBRE LA SALUD DE WANDA

"Me llamó la atención que había un blindaje. No querían informar nada de lo que estaba pasando con ella. Me dijeron que ya se había retirado", agregó Andrés Nara.

"Les dije '¿me pueden dar un poquito más de información, porque trascendió un escenario totalmente diferente?'. Estaban hablando de algo híper grave. Me dijeron que no tenía nada", comunicó.

Y concluyó, preocupado: "Merezco saber sobre la salud de mi hija... No tengo información, pero yo soy el padre".