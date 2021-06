Angie Balbiani reveló el gesto que tuvo con Jorge Rial que habría enojado a Romina Pereiro: "Molestó que le haya llevado unos habanos"

En la visita de Angie Balbiani a Los Ángeles de la mañana una de las preguntas más fuertes que le hicieron fue acerca de una versión que la señalaba como amante de Jorge Rial y que vinculaba a Romina Pereiro, la esposa del conductor, en la decisión de que la panelista quedara desvinculada del ciclo cuando todavía estaba al frente el conductor.

“¿Romina te llamó? Supuestamente lo que molestó es que vos fuiste a un viaje y trajiste un regalo”, indagó Pía Shaw y Angie fue súper sincera. “No, no me llamó. Eso molestó. Yo le traje habanos porque me había ayudado con una negociación. Eran cuatro y de hecho los compro Juan, mi novio”, contó.

“Jorge me ayudó en una negociación con KZO porque viste que cuando uno trabaja para un canal y te llaman para otro, uno medio tiene que negociar. Me ayudaba que la figura del conductor… Igual, chicas, yo duermo re tranquila”, señaló, para marcar que no necesitaba dar demasiadas explicaciones.

"Mil veces pensé en llamarla a Romina para decirle ‘si pensás eso, quédate tranqui porque está lejísimo’". G-plus

“Igual no creo que Romina haya tenido que ver. El que tomó la decisión fue Rial o el canal”, aseveró Ángel de Brito y la periodista fue más alla´. “Por eso siempre es más fácil echarle la culpa a las mujeres”, aseguró la actriz. “Mil veces pensé en llamarla para decirle ‘si pensás eso, quédate tranqui porque está lejísimo’”, dijo.

“Me tocó mucho la honra porque puede no gustarte lo que hago en la tele, pero soy una mina que no llegó hasta acá por acostarse con nadie, ni por poner guita en ningún lado. Laburo desde los 20 años. Puedo decir cómo entré, que fue con Cris Morena y es mujer para que no haya dudas sobre el tema”, afirmó, rotunda.

También Angie se refirió al incómodo momento cuando fue la única figura de Intrusos de aquel momento de no estar invitada a la boda del animador y la nutricionista. “Me pareció una falta de respeto, pero yo no estaba trabajando en Intrusos para que me inviten a un casamiento, estaba trabajando para ser panelista. Así que al día siguiente cuando se habló del casamiento, yo me senté en mi lugar, sonreí, cumplí con mi trabajo y me fui a mi casa”, cerró Angie Balbiani.