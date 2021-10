Angie Balbiani opinó fuerte del conflicto entre Yanina Latorre y Jorge Rial: "La amenaza generó mucha plata y muchos silencios"

Angie Balbiani opinó fuerte de la conflictiva relación que mantienen Yanina Latorre y Jorge Rial, luego de que la panelista de LAM contara en el programa de Mirtha Legrand, al mando de Juana Viale, que años atrás el conductor la habría amenazado con contar en TV una supuesta infidelidad a Diego Latorre, que ella negó contundente.

"El espectáculo y la amenaza generaron mucha plata y muchos silencios", disparó Balbiani en Editando tele, sosteniendo que hasta el día de hoy hay conductores que extorsionarían a famosos a cambio de no dar una información.

Respecto al accionar de Yanina Latorre, de no amedrentarse ante Rial y ser ella la que contó y desmintió el rumor que la vinculaba a un arquero de Boca, Angie agregó: "Cuando tenés el culo limpio no tenés nada que temer. El tema es cuando lo tenés sucio y tenés que empezar a pelearte con todo el mundo”.

En ese marco, la panelista de Editando tele subrayó: "Si uno está tranquilo de que no hizo nada malo, no tiene por qué preocuparse".

Yanina Latorre le contó a Juana Viale, en su visita al programa de Mirtha Legrand, que Jorge Rial se enojó con ella por ver fotos suyas compartiendo un evento con su exmujer Silvia D'Auro.

"En ese momento él se había separado de su exmujer (Silvia D'Auro), él detestaba a su exmujer y yo entré en la volteada porque en una cena a beneficio me tocó sentarme con ella y le molestó esa situación y me amenazó… Igual, me encanta que me amenacen. Eso me eleva", comentó la panelista de LAM, desafiante.