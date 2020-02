A Angie Balbiani se le escapó un insulto cuando Adrián Pallares la chicaneó y se ruborizó: "Ay, perdón"

El exceso de confianza y la buena onda le jugaron una mala pasada a Angie Balbiani en vivo. En pleno debate sobre el supuesto nuevo romance de Rodrigo Noya (26) con una bailarina llamada Belén, que también está haciendo temporada en Villa Carlos Paz, hizo que los panelistas de Intrusos reflexionen sobre el amor y la edad de los involucrados.

Sin embargo, lo que no imaginó Angie fue que Adrián Pallares la chicanearía al aire sobre su propia edad, ni que ella le respondería con un involuntario "boludo".

El divertido debate con inesperado final:

Débora D'Amato: -Lo que yo veo es a una chica grande, porque no es una nena...

Angie Balbiani: -Adulta.

"No, Rodrigo Noya, no (pasó los 30 años). Vos estabas en Rebelde Way y Rodrigo Noya estaba en Agrandaditos", la chicaneó Adrián a Angie. G-plus

D'Amato: -Ser grande no es un pecado. Dije chica grande, no le dije que es una anciana.

Balbiani: -Hay mucha gente que es grande y no es adulta.

Marcela Tauro: -A mí si me decís ‘chica grande’, me molesta.

D'Amato: -A vos no te diría nunca 'chica grande'. Pero la vi hablando súper relajada, para nada metida hasta el cuello con él.

Guido Záffora: -Ay, pobrecita. Cuando le preguntan ‘¿estás con Rodrigo?’. Ella dice ‘si, bueno, no, bueno…'.

D'Amato: -Dijo 'la estoy pasando bien'. No dijo 'es mi novio y muero por él'.

"Pero yo tengo 53, ¡bolu...! ¡Ay, perdón!", arremetió Balbiani, sin filtro y poniéndose colorada. G-plus

Damián Rojo: -Son dos chicos jóvenes que quieren pasarla bien. La palabra amor llevémosla a otro terreno.

Balbiani:-Ya pasaron los 30, ya son tremendos huevones.

Adrián Pallares: -No, Rodrigo Noya, no. Vos estabas en Rebelde Way y Rodrigo Noya estaba en Agrandaditos.

Balbiani: -Pero yo tengo 53, ¡boludo! ¡Ay, perdón!