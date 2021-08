Ángela Leiva reveló que evalúa abandonar La Academia: "Duermo 3 horas por día y el otro día casi vuelco en la ruta"

En medio de su fuerte ida y vuelta con Jimena Barón en La Academia de ShowMatch, en el que la jurada manifestó su descontento por pedir un reemplazo en el caño (que lo realizó Valeria Archimó), Ángela Leiva sorprendió al revelar que está evaluando abandonar el certamen.

“Me encantás, me pareces una artista inmensa pero creo que de verdad este programa merece que vengan y den lo que puedan”, arremetió Jimena, asegurando que la decisión de Ángela ‘es una falta de respeto al programa’”.

Luego, después de que la participante asegurara que no puede más, Barón fue al hueso con su pregunta: “Pero, ¿no vas a poder bailar más?”.

"A mí me encanta esta pista y es un sueño estar acá, pero cuando hay un estrés y una carga emocional importante... Duermo 3 horas por día y me duermo manejando en la ruta porque vivo lejos y el otro día casi vuelco". G-plus

“Lo estoy evaluando, pero ya es un tema mío, no tengo por qué expresarlo acá. A mí me encanta esta pista y es un sueño estar acá, pero cuando hay un estrés y una carga emocional importante... Duermo 3 horas por día y me duermo manejando en la ruta porque vivo lejos y el otro día casi vuelco. Entonces hay límites en la vida. Si yo no velo por mi integridad física, ¿quién lo va a hacer?”, cerró Ángela Leiva, dando que hablar con su respuesta.