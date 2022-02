Ángel Di María festejó su cumpleaños con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: no estuvieron Wanda Nara ni Icardi

Ángel Di María cumplió sus primeros 34 años y su esposa, Jorgelina Cardoso, le organizó un festejo sorpresa al que concurrieron, entre otros, su socio de la Selección Argentina Lionel Messi, Antonella Roccuzzo y Leandro Paredes con Camila Galante.

Las fotos que compartió “Fideo” en sus redes sociales muestran el impecable living de la casa a la que asistieron los invitados, aunque entre sonrisas y abrazos se nota la ausencia de Wanda Nara y Mauro Icardi, también integrante del Paris Saint-Germain.

"Gracias amor por esta hermosa sorpresa. Siempre pensando en mí en todo momento. Una tarde muy linda con la familia y amigos. Gracias a todos", escribió Ángel junto a las fotografías.

LA AUSENCIA DE MAURO ICARDI Y WANDA NARA EN EL CUMPLEAÑOS DE WANDA NARA

No se sabe a ciencia cierta si es que Mauro Icardi y Wanda Nara no fueron invitados a la fiesta o bien si decidieron no asistir. Para los seguidores del PSG, estas fotos refuerzan las versiones de la mala relación entre Messi e Icardi, que se remontan a los tiempos en los que ambos coincidían en la Selección.

Otra relación que no la mejor es entre el matrimonio de Leandro Paredes y Camila Galante y Wanda Nara debido a una rivalidad impensada: ambas mujeres lanzaron una línea de cosméticos en la Argentina con días de diferencia.

Wanda lo hizo en el Abasto Shopping frente a sus fans, mientras que Camila lo hizo en el hotel Four Seasons con la presencia de varias celebridades locales como Pampita, Roberto García Moritán, Flor Vigna y Laurita Fernández, entre otros.