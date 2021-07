Ángel cuestionó a la China Suárez por contar que conoció a la hija de Pampita: "Si Benjamín no dice nada, ¿por qué ella lo pone?"

La reciente maternidad de Pampita puso también en escena a la China Suárez, quien a las pocas horas del nacimiento de Ana saludó a la esposa de Roberto García Moritán en Twitter con tiernos emojis de un corazón, un osito, un moño y un angelito. Luego, la actriz volvió a referirse en Stories a la beba de la exmujer de su pareja, Benjamín Vicuña, y Ángel de Brito criticó el gesto a pesar de que revelara que la conoció y que era "demasiado linda".

"¿Les sorprendió el saludo de la China en las redes?", arrancó el conductor de Los Ángeles de la Mañana. Ahí, Andrea Taboada celebró: "No, para nada. Me parece que estuvo muy bien de su parte y creo que en el último tiempo lograron tener una buena relación".

De todas formas, Ángel contrastó: "Tienen armonía porque son familia. Tienen (hijos que son) hermanos en común, entonces tienen que tener armonía". Y se explayó ácido: "A mí no me parece que vayan mal a la casa, se vean, se vinculen porque son familia. Los chicos se adoran entre sí, obvio que son hermanos. Pero esto de las redes me parece hipócrita a mí".

"A mí no me parece que vayan mal a la casa, se vean, se vinculen porque son familia. Los chicos se adoran entre sí, obvio que son hermanos. Pero esto de las redes me parece hipócrita a mí". G-plus

"Me parece una hipocresía porque cuando preguntan uno elige qué contestar. Entonces, si Benjamín, que es más familia, no pone nada en público, ¿por qué ella sí? Seguro que a la China no le importa Pampita, no tiene celos, ¿pero para qué lo hace? En Twitter es una cosa, pero en Instagram puede elegir hablar o no, eso es lo que no me cierrra...", enfatizó De Brito.

Como Yanina Latorre comprendía la difícil situación de la China Suárez, dado que hiciera lo que hiciese tras el parto de Pampita sería juzgada, Ángel De Brito insistió: "Esto ¿qué genera? Que sigan comentando. ¿Vos pensás que ella quiere remediar lo público?".