Ángel de Brito volvió a ShowMatch y confrontó a Jimena Barón: "Se hace mucho la brava y después pide perdón"

Tras permanecer en cuarentena en su vuelta al país, Ángel de Brito debutó en ShowMatch y fiel a su estilo, no pasó desapercibido. Apenas Marcelo Tinelli lo presentó fue uno por uno de sus compañeros del jurado y tuvo filosas frases para todos. ¡Y Jimena Barón no se salvó!

“Jimena me estuvo toreando un poquito en el chat. Se hace mucho la brava. Está todo el tiempo diciendo que es brava y ya entendimos. Después a los participantes les dice ‘perdón, les voy a poner un 4’”, la criticó el conductor de Los Ángeles de la mañana.

Pero Jimena no estuvo de acuerdo. “No, yo como nueva podría haber intentado que me quieran los participantes y siento que no lo intenté ni siquiera”, aseguró, pero el periodista prefirió darle un consejo para su rol. “Acá no te va a querer nadie nunca porque le ponés un punto de menos y te odian”, lanzó Ángel de Brito, mientras Jimena Barón fue rotunda. “Es verdad”, le dio la razón.