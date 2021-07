Ángel de Brito, tajante sobre la versión de que More Rial sería angelita: "No existió la posibilidad, pobre"

La versión de que Morena Rial se sumaría como panelista de Los Ángeles de la Mañana circuló en los medios y se alimentó por la bendición que le dio Pampita en Pampita online: "Tiene mucha actitud More, ¿se acuerdan que ella dijo que acá también quería estar? Ella va diciendo lo que le gusta y los productores la llaman, está bueno".

Luego, ayer lunes el propio Ángel de Brito blanqueó los deseos de la hija mayor de Jorge Rial de ser una angelita: "Me dijo que viene el lunes. Quiere incorporarse". Sin embargo, con la casi confirmación de que Morena estaría en LAM, el conductor desactivó el rumor de manera tajante: "No sé quién dijo que Morena iba a ser angelita, lo vi en todos los portales. Que Rial aclaró que está todo bien, que Pampita no sé qué… Aclaro que no existió la posibilidad".

"No hubo convocatoria ni nada. Pobre Morena", continuó. Con inusitada franqueza, Ángel enfatizó: "Tampoco como angelita invitada. Quédense tranquilos, chicos. Desde acá ni la llamamos, pero todos los portales empezaron a hablar del tema".

"Tampoco como angelita invitada. Quédense tranquilos, chicos. Desde acá ni la llamamos, pero todos los portales empezaron a hablar del tema". G-plus

"¿Es una posibilidad que venga?", indagó María Fernanda Callejón. Elocuente, Ángel de Brito le bajó al pulgar a Morena Rial, minutos antes de pedirle a Dalma Maradona de que pruebe la experiencia de ser su panelista: "No. Estamos saturados, tenemos la lista saturada".

En octubre, More había reflexionado sobre su necesidad de trabajar para mantener a Francesco, su hijo, e incursionar en los medios: "Como soy la hija de Jorge Rial tengo las puertas cerradas de los canales para hablar. Y eso que me gustaría trabajar en la tele, estoy buscando trabajo. Quiero trabajar en la tele y no me dejan".