Ángel de Brito sorprendió al revelar quien sería el amante famoso de Viviana Canosa: "Guarden este nombre"

Yanina Latorre contó que Viviana Canosa tiene un "chongo", luego de que la conductora dijera que tiene ganas de ponerse de novia. Acto seguido, Ángel de Brito reveló quién sería el nuevo amante famoso de su colega.

"Tiene una cita la semana que viene, va a ir a cenar con un señor con el que ya estuvo dándole a la matraca. Lo hizo en enero y febrero, alquilaron una quinta, nunca en la casa de ella o la del señor", contó Yanina en LAM.

Y dio pistas para que sus compañeras adivinaran de quién se trata. "El señor es famoso, no es político, no es empresario ni poderoso. Ha ido de invitado a su programa en América 24, más de una vez. La sensación que me da a mí es que es actor. Tiene 51 años, me dijo que tenía su edad aproximadamente, ella tiene 51", sumó, contundente.

ÁNGEL DE BRITO DIO EL NOMBRE DEL AMANTE DE VIVIANA CANOSA

Ángel, atento a las pistas de Yanina, sacó sus conclusiones y afirmó quién es para él el nuevo "chongo" de Viviana.

"Ya sé quién es. Guardá este nombre. Tiene todas las condiciones para ser, es un actor conocidísimo, vino a LAM, muy simpático. Fue al programa de ella. Pero tiene 58 en realidad. Para mí es Marcelo Mazzarello". G-plus

