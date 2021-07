Ángel de Brito reveló la reacción de Pampita tras los rumores de que estaba en trabajo de parto: "Me dijo '¿Viste que no parí?'"

Una versión lanzada este miércoles por Paula Varela en Intrusos sobre el supuesto parto de Pampita, puso en alerta a la modelo que salió a hacer un vivo de Instagram para aclarar que no estaba camino al hospital. En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito contó que su compañera de jurado en La Academia le comentó este dato y lo tomó desprevenido ya que no estaba enterado de todo lo que había ocurrido.

Todo comenzó cuando Marina Calabró contó que casi de casualidad vio el vivo de Instagram con el que Pampita negó estar en trabajo de parto y Ángel sacó a relucir su ironía. “¿Ah, no parió? ¡Yo pensé que estaba en trabajo de parto ya!”, dijo el conductor, en referencia al particular comentario que le hizo la modelo en las grabaciones de La Academia.

“¡Ah, con razón Pampita me dijo ‘¿Viste que no parí?’ No vi ni sé quién lo dijo, pero yo le dije ‘sí, ya te veo’ ¿Dónde lo dijeron, en Intrusos? Pampita los odia”, agregó Ángel de Brito, sobre el intercambio de entrevistas que la conductora tuvo con los integrantes de ese ciclo esta semana. En el vivo de Instagram, y en muchas entrevistas, Pampita aseguró que todavía le quedan unos quince días de gestación a la hija que tendrá con Roberto García Moritán ya que ella suele dar a luz en la semana 42.