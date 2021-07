Ángel de Brito reveló qué comentaron detrás de escena de Karina La Princesita tras su enojo en La Academia: "Muchos decían 'se sacó la careta'"

Desde que debutó en La Academia de ShowMatch, Karina La Princesita vivió una de las noches más difíciles en su última gala donde no dudó en descargar su enojo con las devoluciones del jurado. Y luego de su fuerte ida y vuelta en la pista, Ángel de Brito analizó la actitud de la participante en Los Ángeles de la Mañana.

“Estuvo soberbia, maleducada y muy despectiva con sus compañeros porque ella es parte del programa y tiene que ver ahí a sus compañeros. Como yo que tengo que aguantarme la propuesta de matrimonio de su pareja, que no me interesa nada. Es parte del programa. Sino mientras ella canta con el novio y la hija yo me pongo a hablar por teléfono”, comenzó diciendo el conductor, sin filtro.

“Cuando ella dice ‘acá hay directivas’, no lo dice directamente pero lo insinúa todo el tiempo, habla mal de ella en el Cantando como profesional. O sea, todo lo que hizo en el Cantando es nulo. Todos dijimos ‘qué brava, qué bien como jurado’. Si sos tan grosa tendrías que estar en el jurado. No sé qué shows te vas a hacer en este momento, pero ¿qué hacés ahí sentada? Andate, Madonna y que venga otra”, agregó, picante.

"Ayer, muchos decían en La Academia que a Karina La Princesita se le cayó la careta. Ahora no sé cuál es". G-plus

Luego, continuó analizando la forma de manejarse de la cantante en el certamen: “Fue despectiva y soberbia. Que le parezca bajo el puntaje es más viejo que todos nosotros juntos y es lógico. Si está todo arreglado, ¿qué hacés ahí? Sos una artista mediocre que necesitás estar en un programa arreglado donde te dicen qué hacer y qué no. Si hubiera tenido la propuesta firma de estar de jurado, estaría sentada ahí”.

Por último, De Brito dio a conocer cuáles fueron los comentarios que se hicieron de la artista detrás de escena: “Muchos decían ayer que se le cayó la careta. Ahora no sé cuál es”, cerró, contundente.