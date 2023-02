Ángel de Brito reveló que Laurita Fernández, Florencia Peña y Flor de la Ve sufrieron su paso por el Bailando: "Tenían muchos muertos"

Luego de que “La Enana” Feudale –la histórica locutora de los programas que lideró Marcelo Tinelli- se suma como panelista de LAM, Ángel de Brito hizo una sorpresiva confesión y no dudó en mandar al frente a varias reconocidas figuras.

“Estoy extrañando el Bailando. Ahora que te veo, me dan un poco de ganas”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América, al ver a la flamante angelita a su lado, a quien vio durante años cerca del presentador.

“Yo no bailaría, sería jurado que es más negocio. Volvería a ser jurado sólo si hay un Bailando”, agregó De Brito, dejando en claro sus deseos de volver a ser parte del certamen de baile por el que pasaron todo tipo de famosos.

"Yo me re divertía (como jurado del Bailando), pero otros sufrían. Flor Peña, Flor de la Ve, Laurita Fernández. Ellas sufrían… pero tenían muchos muertos". G-plus

Por último, ante la pregunta sobre si la pasaba bien en ese rol, Ángel cerró, picante: “Yo me re divertía, pero otros sufrían. Flor Peña, Flor de la Ve, Laurita Fernández. Ellas sufrían… pero tenían muchos muertos”.

Más sobre este tema En video: el emocionante reencuentro de Wanda Nara con Mauro Icardi: besos, abrazos y mimos

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ CUÁLES SON LOS DESEOS DE WANDA NARA TRAS SEPARARSE DE MAURO ICARDI

Luego de que se conociera que Wanda Nara le puso punto final a su historia de amor con Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), Ángel de Brito contó cuáles son los deseos de la empresaria en esta nueva etapa de su vida.

“Mauro no acepta esta separación y Wanda lo que dice es ‘yo quiero blanquear’, hablando de su relación con L-Gante”, comenzó diciendo el conductor de LAM, sorprendiendo a sus panelistas con su información.

Y cerró, firme: “Wanda dijo, con palabras que no podemos repetir, que tuvo relaciones con L-Gante como con nadie. Esto no es algo que yo pienso, es algo que ella dijo. Dijo ‘yo quiero blanquear, no quiero saber más nada de estar escondiéndome de la prensa, ni disimulando. Yo estoy separada y quiero hacer mi vida libre”.