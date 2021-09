Ángel de Brito reveló un fuerte dato sobre el supuesto affaire de Benjamín Vicuña con una moza: "En esa mesa estaban dos actores muy conocidos"

A casi dos semanas de que Benjamín Vicuña anunciara su separación de China Suárez, Ángel de Brito sumó un explosivo dato a la versión de que el actor habría tenido un affaire con una moza, en Córdoba, cuando fue a trabajar.

"Hay testigos de la historia de la moza. Cinthia tiene los datos, nombres de famosos. Inclusive, de famosos muy famosos, que estuvieron en el bar en el momento en el que se habría levantado a esta moza", comenzó diciendo el conductor de LAM, haciéndose eco de la versión que Estefi Berardi contó en Mañanísima.

Luego, Ángel agregó: "Lo que nos falta saber es si estaban separados o no en ese momento. En esa mesa estaban dos actores muy conocidos".

"Puede ser en alguna crisis. Aparentemente Fernán Mirás y Laura Cymer estaban en la mesa, juntos", REVELÓ CINTHIA. G-plus

Hecha la resonante introducción, Cinthia Fernández completó la situación: "Puede ser en alguna crisis. Aparentemente Fernán Mirás y Laura Cymer estaban en la mesa, juntos".

"Esto no es información, voy a contar algo que apareció en redes sociales, que puede ser falso o verdadero: hay un tweet de un usuario que hoy no está disponible, no sé el motivo, pero la fecha es el 31 del del 8 del 2019, coincidiría con una crisis (con la China)", concluyó la panelista de LAM.

Más sobre este tema Benjamín Vicuña rompió el silencio y enfrentó los rumores de infidelidad a China Suárez con una moza: "Es absolutamente falso" Estefi Berardi, polémica sobre la infidelidad de Benjamín Vicuña a la China Suárez con una moza cordobesa: "Me contó detalles de su intimidad"

Benjamín Vicuña negó rotundamente la versión de affaire con una moza

Benjamín Vicuña decidió romper el silencio en medio de las escandalosas versiones que giran alrededor de su separación de China Suárez, tras cinco años y medio de amor y dos hijos en común, Magnolia y Amancio.

Luego de que aseguraran que habría tenido un amorío con una moza, el actor fue contundente y negó la polémica acusación en LAM: "Es absolutamente falso, no puedo salir a aclarar cada rumor. Yo realmente intento mantenerme al margen pero es insoportable".