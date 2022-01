Ángel de Brito reveló cuáles serán sus próximos trabajos tras su salida de LAM: "Dicen pavadas"

Todos se sorprendieron cuando al mismo tiempo Ángel de Brito renunció como jurado a La Academia de ShowMatch (eltrece) y a su conducción en LAM (eltrece).

Acto seguido, remarcó que se tomaría una merecidas vacaciones y que seguirá en los medios. Sin embargo, priorizando tener tiempo para sus seres queridos y siempre apostando a lo nuevo.

En este contexto, mientras disfruta de su tiempo libre, el conductor reveló cuáles serán sus próximos pasos en el mundo del espectáculo tras su salida de La Academia y LAM.

QUÉ HARÁ ÁNGEL DE BRITO ANTES DE REGRESAR A LA TV

"¿Ya arreglaste con algún canal?", le consultaron al conductor a través de sus stories de Instagram.

"Voy a hacer unas participaciones a Chile, Uruguay y si me dan las fechas a Estados Unidos. Y después, recién arranco acá. Todavía no me reuní con nadie, dicen pavadas; tengo ofertas de cuatro canales", reveló, sin contar cuáles son.