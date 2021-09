Ángel de Brito recordó un polémico chat entre Valeria Aquino y el Polaco: "Me pegaste y te perdoné"

Ángel de Brito recordó unos viejos chats entre el Polaco y Valeria Aquino a raíz de las últimas declaraciones del músico en su contra. A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista mostró unos polémicos WhatsApp que el cantante mantuvo con su ex y que se filtraron en enero del 2020.

“A él lo denuncian las ex, lo llevan a la justicia, le renuncia el coach. Pero la culpa es de los demás. Un amor”, escribió el conductor de Los Ángeles de la Mañana en sus redes sociales y luego compartió unas imágenes de unos chats del participante de ShowMatch con su expareja.

“Cuando estuviste con el Kun, te pensás que no dolió. Yo quiero ser feliz con Bar, ruido haces vos y no me dejas ser feliz. Pero un día tu hija va a saber que me querías meter en cana”, fueron algunos de los textuales del músico hacia Aquino, quien también retrucó y le respondió.

“Mira Pola, yo soy libre de elegir como en su momento lo fuiste vos. Si querés ser feliz aplicalo porque ya hiciste mucho ruido y ahora tenes otra bebé en camino. Olvídate del mal momento nuestro, ya pasaron 5 años. Yo no voy a lastimar a mi hija con esas cosas, son problemas de mayores. Me pegaste y te perdoné”, le decía Valeria al Polaco en aquel entonces sobre la acusación por violencia por la que hubo una causa judicial.