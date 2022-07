Ángel De Brito recordó el paso de Agustina Kampfer por el Bailando: "No tiene ningún talento"

Agustina Kampfer anunció esta semana su reconciliación con Carlos Gianella y en LAM, Fernanda Iglesias lanzó un enigmático para dar la noticia, lo que dio pie a que Ángel de Brito y Yanina Latorre opinaran duramente sobre la periodista.

La primera en darse cuenta de la identidad de Kampfer fue Latorre que tras escuchar que estuvo en Bailando por un sueño exclamó: “¡Ay, ya sé! ¡Yo la odio! Me está haciendo un juicio porque le dije ‘chorra’”.

De Brito quiso ayudar a Nazarena Vélez con el enigmático y por eso contó más características de Kampfer. “Es ré fácil. Ella es muy conocida. Ahora entiendo por qué dijo Fernanda que no tiene ningún talento, porque no lo tiene. No tiene ningún talento”, afirmó el conductor.

Más sobre este tema Yanina Latorre amenazó con irse de LAM si Ángel de Brito invita a una famosa

ÁNGEL DE BRITO DURÍSIMO CON EL PASADO DE AGUSTINA KAMPFER EN BAILANDO POR UN SUEÑO

“No dije que no tiene talento. Para mí, algo de talento tiene. Tiene ‘algo’”, dijo de manera suspicaz Iglesias. “No, talento artístico no. No canta, no baila, no pinta”, agregó De Brito, que aseguró que tampoco tiene “talento periodístico”.

Yanina recordó que la periodista tuvo un largo romance con el exvicepresidente Amado Boudou: “Es muy politiquera ella”, dijo. “Cuando estuvo en el Bailando, bailó pésimo. Un desastre”, agregó De Brito, que recordó su rol de movilera en C5N.

Como Nazarena Vélez seguía sin darse cuenta, Yanina Latorre la apuró en vivo: “¡Hay que leer los diarios para venir a trabajar de panelista! ¡Esta gente no sabe nada”.