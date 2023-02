Ángel de Brito le preguntó a Coti de Gran Hermano si estuvo con Fede Bal: su picante respuesta

Felizmente de novia con Alexis "el Conejo" Quiroga, Constanza "Coti" Romero no pudo eludir el tema de la escandalosa separación de Fede Bal, por sus recurrentes infidelidades a Sofía Aldrey, y reaccionó picante cuando Ángel de Brito le preguntó si tuvo algo con el actor.

"¿Estuviste con Fede Bal?", le consultó el conductor de LAM, con humor. Sin dudar, Coti respondió: "¡No! No, por favor, no. No es mi tipo".

"Fijate si te escribió (en Instagram)", acotó Yanina Latorre, también con picardía.

"Fede Bal no es mi tipo. No me sigue y no me mensajeó. ¡Y, mejor!". G-plus

Acto seguido, la exparticipante de Gran Hermano agarró el celular y checheó su red social: "No me sigue y no me mensajeó. ¡Y, mejor!".

"Otros famosos me han escrito, pero prefiero no dar nombres. Cantantes, DJ, futbolistas... El Cone sabe que a mí no me gusta ninguno. Él está primero que todos. No le contesto a ninguno", concluyó Coti, descartando a Bal y subrayando su amor por el Conejo de GH.

