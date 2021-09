Ángel de Brito y el Polaco se abrazaron en La Academia y los memes estallaron en las redes

En estos últimos días, la tensión entre el Polaco y Ángel de Brito escaló alto. Sin embargo, el conductor de LAM (eltrece) después de sus picantes cruces con el cantante desdramatizó la situación mediante un meme.

Luego de que el participante de La Academia de ShowMatch (eltrece) le hiciera un reproche en plena nota y hasta lo tildara de "tóxico", salió a la luz una foto en el programa de Marcelo Tinelli en el que se lo ve intentando abrazar al conductor ¿para hacer las paces?

Entonces, sus seguidores resignificaron la situación al notar que mientras quería dedicarle un gesto de cariño Ángel quería escapar de la situación.

Más sobre este tema El tenso reproche del Polaco "cara a cara" a Ángel de Brito en plena nota: "Me tratan perfecto, no como vos"

"El dolor de espalda vs yo", "las responsabilidades vs yo", añadieron junto a la foto en referencia a que el Polaco sería el dolor y las responsabilidades que intentan tomar protagonismo en la vida de uno... ¡Y no hay escapatoria!

¡Le puso humor!