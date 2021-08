Ángel de Brito, picante con Rocío Marengo por el "piquete de los reemplazos" en La Academia: "Sos la campeona de las vivas"

La queja de Rocío Marengo contra las figuras de La Academia que pedía un reemplazo para no bailar el ritmo del caño en ShowMatch generó una polémica que dividió aguas. Ángel de Brito, después de la actuación de la mediática, la elogió por ponerse al frente de ese conflicto.

“Marengo es campeona de las vivas porque organizó muy bien este piquete, todo este sindicato en contra de los reemplazos. Estuviste bien, sabés jugar al reality y eso está buenísimo”, lanzo filoso el jurado.

“Se armó solo, fluyó. Se armó un lindo grupo”, intentó bajarle el tono Rocío, para no ganarse el odio de sus compañeros, pero el conductor de Los Ángeles de la mañana no le creyó. “Me imagino que fue así. Recién te conozco. Me encanta porque elogiás al jurado, a Marcelo, a las publicidades. Ya no sabés cómo quedar bien con nosotros y es viveza pura”, aseguró el periodista, súper ácido.

Mirá la picante devolución de Ángel de Brito a Rocío Marengo en ShowMatch.