En la noche del lunes, Ángel de Brito, Marcelo Polino, Pampita y Florencia Peña, jurados del Súper Bailando, tuvieron un acalorado cara a cara con los integrantes del BAR, Aníbal Pachano, Flavio Mendoza y Laura Fidaldo.

Por un lado, el jurado cuestionó que el BAR no se limita a hacer devoluciones estrictamente técnicas. La respuesta que obtuvieron fue que sienten que les faltan el respeto con sus comentarios y chicanas.

"No son tan importantes como se creen. Ninguno de ustedes... Flavio Mendoza no arrancó en el Bailando como bailarín, sino como panelista". G-plus

Desencadenado el escándalo, el periodista y conductor de Los Ángeles de la Mañana se tomó unos minutos para hablar del cruce... ¡y los ninguneó! "Quiero decir dos cosas. La primera, no son tan importantes para que cuchicheemos de ustedes. A veces estamos hablando de los participantes, otras veces de cosas que no están pasando en la pista, y a veces hablamos de ustedes. Una vez, no todo el tiempo. Segundo, no son tan importantes como se creen. Ninguno de ustedes", pronunció con fuerza De Brito, para luego dar contundentes ejemplos.

¡Escándalo entre el jurado y el BAR! De Brito estalló contra Flavio Mendoza y terminaron metiéndose todos: "Ahí tenés la puerta"

"Les recuerdo que Flavio Mendoza no arrancó en el Bailando como bailarín, sino como panelista. Obviamente, después ganó con su talento el lugar que tiene hoy que es el de BAR. Porque si hubiese sido un buen jurado, hubiese seguido muchos años. Y lo mismo va para los otros dos. No se la crean tanto porque les dieron este año el rol de BAR. Para mí, tienen que lucirse desde ahí, no estar todo tiempo atacándonos a nosotros o a los participantes. Laura Fidalgo hizo una especie de Bailando, el año pasado, y no la vieron ni las alumnas de su escuelita", sintetizó Ángel, sin ánimo de bajarle de tono al conflicto.

