Ángel de Brito mostró un chat de Rocío Marengo criticando a Mar Tarrés: "Que vaya al duelo, directo"

Además de formar parte de La Academia de ShowMatch (eltrece), Rocío Marengo sigue muy de cerca cada una de las performances de sus compañeros. Por eso, se indignó al ver la de Mar Tarrés e hizo un fuertísimo descargo en el grupo que comparte con los otros participantes.

Picante, Ángel de Brito mostró un chat de Rocío súper enojada con Mar. "Grupo, todo bien con todos... Pero estoy mirando La previa de la Academia, ¿es joda lo de Mar? ¿Canta con su profe de canto porque no va su bailarín? Que el jurado puntúe como se les cante el orto pero de profesionalismo y responsabilidad algunos cero...", expresó, con bronca.

Entonces, Jorguito Moliniers preguntó: "¿Se podía mater al coach?". A lo que Rocío cerró pidiendo que Mar fuera al duelo directamente.

"Pedir reemplazo habla de una falta de compañerismo y profesionalismo, estamos jugando. El cansancio y el no saber hacer las cosas es parte de lo que hay que hacer para seguir. Yo no entiendo, si no quieren jugar renuncien así le dejan el lugar a alguien que quiera y merezca estar. Mar al duelo, directo", sentenció.

Parece que @marengorocio no está muy contento on @bailamartarres

de qué lado están?#ShowmatchLaAcademia pic.twitter.com/UKXV6xXZFa — A N G E L (@AngeldebritoOk) July 27, 2021

¿Recibirá respuesta?