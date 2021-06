Ángel de Brito, lapidario con el rol de Lourdes Sánchez en La Academia: "Bardea a todos y después viene y se come los mocos"

Desde su rol de conductora de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) Lourdes Sánchez no se priva de lanzar fuertes comentarios hacia los involucrados de La Academia, de los que no se salvan ni siquiera los jurados. En el certamen, Lizardo Ponce sufrió las consecuencias de ser el co conductor de la bailarina, a la que Ángel de Brito le echó en cara que “bardea pero en la pista se come los mocos”.

Lizardo llegó a la pista para imitar a David Bisbal pero, pese a que su caracterización estuvo bien y afinó mucho más que en Cantando 2020, no resultó convincente para el jurado. “Cantaste mejor que el año pasado, bailaste bien, pero a Bisbal no lo vi, así que te voy a dar la mitad del puntaje”, le dijo Ángel al influencer y como este decidió protestar, le bajó otro punto hasta totalizar tres tantos.

“Pueden expresarse los participantes, pero bajemos el tonito. Después en La Previa somos todos cancheros, nos bardean a todos, pero acá se comen los mocos. Vos, Lourdes, todos los que están ahí”, dijo Ángel de Brito mientras Marcelo Tinelli le preguntaba si pensaba eso realmente de Sánchez. “Lourdes bardea en Twitter y en La Previa y después viene acá y nada... violín”, concluyó el periodista y se mostró ansioso por darle una devolución.