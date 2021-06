Ángel de Brito, irónico sobre la renuncia de Lourdes Sánchez a La Academia: "Es la primera vez que no hubo que echarla"

El paso de Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada por La Academia fue tan promocionado como breve en la historia del ciclo, ya que ambos se limitaron a hacer una única presentación que les sirvió para pasar a la segunda ronda. Sin embargo, los múltiples compromisos del productor y de la bailarina los llevaron a dejar de lado la posibilidad de continuar participando del certamen y Ángel de Brito opinó al respecto en Los Ángeles de la Mañana.

Este jueves, las angelitas dieron sus opiniones sobre las performances de los famosos que transitaron la pista de La Academia durante la noche del miércoles y el conductor hizo hincapié en un detalle del que no hablaron. “¿De la renuncia de Lourdes Sánchez quieren decir algo?”, preguntó Ángel.

“Me tomó por sorpresa. No me lo esperaba. ¿Volverá con otro en algún momento?”, atinó a decir Mariana Brey, aunque sus compañeras se negaron a emitir opinión. “Es la primera vez que no hubo que echarla a Lourdes. Renunció. Yo ya sabía porque me la había cruzado tempranito”, agregó Ángel, que hizo así hincapié en el tesón de la bailarina, que en la edición del Súper Bailando 2019 llegó a las semifinales junto a Fede Bal.