Ángel de Brito, irónico con Esmeralda Mitre tras asegurar que podría ocupar su lugar: "No podés conducir ni tu canción"

Este viernes, Esmeralda Mitre hizo llorar a Karina la Princesita tras el durísimo cruce que tuvieron durante la devolución de su performance de rock en Cantando 2020. Sin embargo, la participante no se quedó ahí y en una entrevista posterior se animó incluso a aventurar que ella se consideraba capacitada para conducir el ciclo, algo que despertó la ironía de Ángel de Brito en Twitter.

“Aprendí mucho de Marcelo Tinelli en el Bailando, lo sentí mucho a él, lo que le sucedía, y también sentía que conducir es algo que me podría llegar a salir. A veces siento que cuando estoy en el Cantando, podría conducir. Lo que digan Ángel y Laurita, los quiero mucho, pero poco me importa”, dijo Esmeralda en Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la ciudad).

Cuando Ángel vio estos comentarios en la nota de Ciudad, no pudo evitar compartirla con un filoso comentario. "No podes conducir ni tu canción ja ja ja", escribió en Twitter el periodista, que no solo está al frende del certamen sino también de Los Ángeles de la mañana.