Ángel de Brito habló del rumor de la incorporación de Alex Caniggia a La Academia: "No fue convocado"

Consumada la descalificación de Alexander Caniggia de MasterChef Celebrity 2, pese a que él afirmó en una transmisión en vivo en redes sociales que volvería para ganar, el futuro laboral del mediático se sumergió en un mar de especulaciones. Con su melliza, Charlotte, brillando en la pista de La Academia, sonó fuerte el rumor de que Alex también se sumaría a ShowMatch.

Entonces, Ángel de Brito echó luz sobre el asunto y aclaró los tantos. “Se habló mucho de lo que pasó en MasterChef, y dicen que va a La Academia. Pero la verdad es que no fue convocado por ahora”, aseguró el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

Luego, comentó el sketch que hicieron Fátima Florez y Fredy Villarreal en la piel de Mariana Nannis y Alex respectivamente: “Ayer Marcelo hizo chistes y no sé qué”. Aunque cuando Yanina Latorre explicó que “es el representante el que lo quiere encajar”, el también jurado de La Academia aclaró sugestivo: “Eso no quiere decir que no lo llamen. Primero tiene que definir su situación allá (con Telefe)”.

Ante este panorama, Ángel de Brito afirmó que Alexander Caniggia “puede remontar la situación” con la producción de MasterChef, programa con el cual se le vencería el vínculo el 31 de junio. Momento a partir del cual quedaría liberado para sumarse a La Academia, o cualquier otro ciclo.