Ángel de Brito habló como nunca sobre por qué no expone su vida privada: "El que eligió estar en esto soy yo"

Dispuesto a hablar de todo en un ida y vuelta con Graciela Borges, su amigo Ángel de Brito sorprendió al reflexionar a fondo sobre su decisión de jamás exponer en los medios a sus seres queridos.

En primer lugar, el conductor de LAM (eltrece) y jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece) afirmó que siempre respetará esa fuerte separación entre lo público, su vida en la TV, y lo privado, su día a día junto a su familia.

"Tengo una hermosa familia. Un millón de amigos que nada tienen que ver con este medio. Tengo muy separadas esas dos vidas que se juntan, el trabajo y la vida real. No se mezcla lo público con lo privado. Se toca a veces, porque también tengo amigos del medio. Pero lo tengo bien dividido", expresó en diálogo con Graciela en una charla para Infoabe.

"Me parece que el que eligió estar en esto soy yo, entonces no tengo por qué involucrar a todos los demás. Que es mucho más redituable, que es mucho más fácil, que te hace avanzar en la fama rápido", agregó.

Entonces, la actriz remarcó que siempre percibió un aura de misterio alrededor de Ángel.

Al escuchar las palabras de la artista, el conductor se despidió remarcando que siempre le fue natural resguardar a quienes ama de los medios y que así se siente cómodo.

"Sí, no fue algo intencional, tiene que ver con mi carácter; siempre fui reservado, siempre fui tranquilo. Pero siempre me mantuve al margen. Como nunca me pidieron muchas explicaciones, no estoy acostumbrado a darlas. Siempre fui una persona, digamos, correcta; no desbarranqué nunca", sentenció.

¡La cosas claras!